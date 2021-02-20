Айнтрахт - Бавария 20.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Айнтрахт - Бавария, который запланирован на 20 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Адольф Хюттер
|Ханс-Дитер Флик
|24.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|5 : 0
|10.06.2020
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 1
|23.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|5 : 2
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|5 : 1
|18.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|5 : 1
|22.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|0 : 3
|12.08.2018
|Суперкубок Германии
|Финал
|0 : 5
|19.05.2018
|Кубок Германии
|Финал
|1 : 3
|28.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|4 : 1
|09.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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