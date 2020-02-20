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Фрайбург - Унион 20.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Шварцвальд-Штадион (Фрайбург, Германия), вместимость: 24000
20 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 22-й тур
ФрайбургУнион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фрайбург - Унион, который запланирован на 20 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Унион
Берлин
Главные тренеры
Германия Кристиан Штрайх
Швейцария Урс Фишер
История личных встреч
24.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 5 Унион1 : 1Фрайбург
07.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 25 Фрайбург3 : 1Унион
29.10.2019 Кубок Германии 2-й раунд Фрайбург1 : 3Унион
19.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 8 Унион2 : 0Фрайбург
15.05.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 34 Унион2 : 1Фрайбург
05.12.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 17 Фрайбург3 : 0Унион

Отзывы и комментарии к матчу

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