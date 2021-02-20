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Боруссия М - Майнц 20.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
20 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 22-й тур
Боруссия ММайнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Боруссия Менхенгладбах - Майнц, который запланирован на 20 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Майнц
Майнц
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
24.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 5 Майнц2 : 3Боруссия М
25.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 19 Боруссия М3 : 1Майнц
24.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 2 Майнц1 : 3Боруссия М
09.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 25 Майнц0 : 1Боруссия М
21.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 8 Боруссия М4 : 0Майнц
01.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 28 Майнц0 : 0Боруссия М
04.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 11 Боруссия М1 : 1Майнц
29.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 31 Майнц1 : 2Боруссия М
11.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 14 Боруссия М1 : 0Майнц
29.01.2016 Германия - Бундеслига Тур 19 Майнц1 : 0Боруссия М

Отзывы и комментарии к матчу

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