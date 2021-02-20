  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Сент-Этьен - Реймс 20.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
20 Февраля 2021, Суббота. 15:00 МСК. Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Антони Готье (Секлин, Франция)
Сент-ЭтьенРеймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сент-Этьен - Реймс, который запланирован на 20 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Реймс
Реймс
Главные тренеры
Франция Клод Пюэль
Франция Давид Гуйон
История личных встреч
09.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Реймс3 : 1Сент-Этьен
23.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 26 Сент-Этьен1 : 1Реймс
08.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Реймс3 : 1Сент-Этьен
21.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 33 Реймс0 : 2Сент-Этьен
10.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 13 Сент-Этьен2 : 0Реймс
24.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 22 Реймс1 : 1Сент-Этьен
31.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 12 Сент-Этьен3 : 0Реймс
10.01.2015 Франция - Лига 1 Тур 20 Реймс1 : 2Сент-Этьен
17.08.2014 Франция - Лига 1 Тур 2 Сент-Этьен3 : 1Реймс
13.04.2014 Франция - Лига 1 Тур 33 Реймс2 : 2Сент-Этьен

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Сент-Этьен - Метц смотреть онлайн 07.02.2021
    Сент-Этьен - Метц смотреть онлайн 07.02.2021
    Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000 7 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 24-й тур Главный судья: Рудди Букке...
  • Сент-Этьен - Нант смотреть онлайн 03.02.2021
    Сент-Этьен - Нант смотреть онлайн 03.02.2021
    Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000 3 Февраля 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 23-й тур Главный судья: Эрик Ваттеллье...
  • Сент-Этьен - Ренн 26.09.2020 прямая трансляция
    Сент-Этьен - Ренн 26.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000 26 августа 2020, Суббота. 18:00 МСК. Лига 1,  5-й тур Главный судья: Бенуа...
  • Сент-Этьен - ПСЖ 06.01.2021 прямая трансляция
    Сент-Этьен - ПСЖ 06.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000 6 января 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 18-й тур Главный судья: Карим Абед (Франция)...
  • Страсбург - Сент-Этьен 17.01.2021 прямая трансляция
    Страсбург - Сент-Этьен 17.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230 17 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 20-й тур Главный судья: Антони...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close