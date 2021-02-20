Нант - Марсель 20.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Нант - Марсель, который запланирован на 20 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Раймон Доменек
|Антуан Комбуаре
|Насер Ларге
|28.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|3 : 1
|22.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 3
|17.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|0 : 0
|28.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|1 : 2
|05.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|3 : 2
|04.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 1
|12.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|0 : 1
|12.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|3 : 2
|25.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|2 : 1
|24.04.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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