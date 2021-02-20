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Нант - Марсель 20.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
20 Февраля 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Амаури Делеру (Франция)
НантМарсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Нант - Марсель, который запланирован на 20 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Нант
Нант
Марсель
Марсель
Главные тренеры
Франция Раймон Доменек
Франция Антуан Комбуаре
Марокко Насер Ларге
История личных встреч
28.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 12 Марсель3 : 1Нант
22.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 26 Марсель1 : 3Нант
17.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 2 Нант0 : 0Марсель
28.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 34 Марсель1 : 2Нант
05.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 16 Нант3 : 2Марсель
04.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 28 Марсель1 : 1Нант
12.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 2 Нант0 : 1Марсель
12.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 25 Нант3 : 2Марсель
25.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 7 Марсель2 : 1Нант
24.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 35 Марсель1 : 1Нант

Отзывы и комментарии к матчу

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