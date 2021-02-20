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Зенит - Арсенал Тула 20.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
20 Февраля 2021, Суббота. 17:00 МСК. Кубок России, 1/8 Финала
ЗенитАрсенал Тула

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Зенит - Арсенал Тула, который запланирован на 20 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Кубок России 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Арсенал
Тула
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
28.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Арсенал0 : 0Зенит
14.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Зенит3 : 1Арсенал
10.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Арсенал0 : 1Зенит
13.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Зенит3 : 1Арсенал
03.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Арсенал4 : 2Зенит
04.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Зенит1 : 0Арсенал
22.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Арсенал3 : 3Зенит
15.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Зенит0 : 1Арсенал
19.03.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Зенит2 : 0Арсенал
11.09.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Арсенал0 : 5Зенит
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Зенит» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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