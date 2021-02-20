  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Динамо Москва - Спартак Москва 20.02.2021 прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
20 Февраля 2021, Суббота. 19:30 МСК. Кубок России, 1/8 Финала
Динамо МСпартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Динамо Москва - Спартак Москва, который запланирован на 20 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Кубок России 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Динамо М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Германия Сандро Шварц
Германия Сандро Шварц
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
21.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Спартак М1 : 1Динамо М
29.02.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Динамо М0 : 2Спартак М
03.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Спартак М0 : 0Динамо М
10.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Динамо М0 : 1Спартак М
25.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Спартак М2 : 1Динамо М
13.05.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Спартак М0 : 1Динамо М
18.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Динамо М2 : 2Спартак М
08.05.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Спартак М3 : 0Динамо М
25.10.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Динамо М2 : 3Спартак М
15.03.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Спартак М1 : 0Динамо М
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Динамо» — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • В Крыму снимают художественный фильм о жизни Льва Яшина
    В Крыму снимают художественный фильм о жизни Льва Яшина
    На крымской футбольной арене «Авангард» (Саки) стартовали съёмки кинофильма, который носит название «Лев Яшин. Вратарь моей...
  • Динамо Москва - Зенит - Онлайн видео трансляция
    Динамо Москва - Зенит - Онлайн видео трансляция
    Футбол | Чемпионат России 2013/14 | Премьер Лига | 06-й тур  Смотреть онлайн Динамо Москва - Зенит | Прямая видео трансляция матча  Начало...
  • Стадион Динамо будет введён в эксплуатацию весной 2018 года
    Стадион Динамо будет введён в эксплуатацию весной 2018 года
    Арена «Динамо» имени Л. Яшина, по информации, полученной от руководителя проекта по её постройке А. Перегудова, будет введена в...
  • Стадион ЦСКА получил название ВЭБ-Арена
    Стадион ЦСКА получил название ВЭБ-Арена
    Новое спортивное сооружение ПФК ЦСКА получило название «ВЭБ-Арена». Данный договор был заключен 28 февраля в рамках инвестиционного...
  • Смотреть онлайн Кубок России 1/4 финала: Зенит - Динамо М прямая трансляция
    Смотреть онлайн Кубок России 1/4 финала: Зенит - Динамо М прямая трансляция
    Футбол | Кубок России | 1/4 финала Смотреть онлайн Зенит - Динамо М | Прямая видео трансляция матча Начало 21.03.2012 в 20:30...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close