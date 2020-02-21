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Краснодар - Сочи 21.02.2021 прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
21 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Кубок России, 1/8 Финала
КраснодарДинамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Краснодар - Сочи, который запланирован на 21 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Кубок России 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
26.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Сочи1 : 1Краснодар
15.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Сочи2 : 0Краснодар
27.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Краснодар3 : 0Сочи
30.07.2010 Россия - Первый дивизион Тур 21 Краснодар0 : 0Сочи
27.03.2010 Россия - Первый дивизион Тур 1 Сочи0 : 0Краснодар

Отзывы и комментарии к матчу

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