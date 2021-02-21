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Фаренсе - Бенфика 21.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Эштадиу де Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 15000
21 Февраля 2021, Воскресенье. 23:15 МСК. Примейра, 20-й тур
ФаренсеБенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фаренсе - Бенфика, который запланирован на 21 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Жорже Кошта
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
04.10.2020 Португалия - Примейра Тур 3 Бенфика3 : 2Фаренсе

Отзывы и комментарии к матчу

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