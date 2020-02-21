Страсбург - Анже 21.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Страсбург - Анже, который запланирован на 21 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Тьерри Лаури
|Стефан Мулен
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|0 : 2
|02.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|1 : 0
|09.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|1 : 2
|06.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|2 : 2
|07.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|1 : 1
|28.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|2 : 2
|01.02.2011
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
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