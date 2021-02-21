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Ницца - Метц 21.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
21 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
НиццаМетц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ницца - Метц, который запланирован на 21 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ницца
Ницца
Метц
Метц
Главные тренеры
Румыния Адриан Урся
Франция Фредерик Антонетти
История личных встреч
09.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Метц1 : 1Ницца
07.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Ницца4 : 1Метц
27.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 23 Метц2 : 1Ницца
02.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 16 Ницца3 : 1Метц
15.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 20 Ницца0 : 0Метц
23.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 10 Метц2 : 4Ницца
31.01.2015 Франция - Лига 1 Тур 23 Метц0 : 0Ницца
29.10.2014 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Ницца3 : 3 2 : 3Метц
13.09.2014 Франция - Лига 1 Тур 5 Ницца1 : 0Метц
15.03.2008 Франция - Лига 1 Тур 29 Метц1 : 2Ницца

Отзывы и комментарии к матчу

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