ПСЖ - Монако 21.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ПСЖ - Монако, который запланирован на 21 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Маурисио Почеттино
|Нико Ковач
|20.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|3 : 2
|15.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 4
|12.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|3 : 3
|21.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|3 : 1
|11.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 4
|04.08.2018
|Суперкубок Франции
|Финал
|4 : 0
|15.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|7 : 1
|31.03.2018
|Франция - Кубок лиги
|Финал
|3 : 0
|26.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|1 : 2
|29.07.2017
|Суперкубок Франции
|Финал
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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