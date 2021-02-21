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Лорьян - Лилль 21.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
21 Февраля 2021, Воскресенье. 19:05 МСК. Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция)
ЛорьянЛилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лорьян - Лилль, который запланирован на 21 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Лилль
Лилль
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Франция Кристоф Галтье
История личных встреч
22.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 11 Лилль4 : 0Лорьян
04.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 23 Лилль0 : 1Лорьян
17.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 5 Лорьян1 : 0Лилль
30.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 36 Лорьян0 : 1Лилль
12.12.2015 Франция - Лига 1 Тур 18 Лилль3 : 0Лорьян
17.01.2015 Франция - Лига 1 Тур 21 Лорьян1 : 0Лилль
23.08.2014 Франция - Лига 1 Тур 3 Лилль2 : 0Лорьян
17.05.2014 Франция - Лига 1 Тур 38 Лорьян1 : 4Лилль
10.08.2013 Франция - Лига 1 Тур 1 Лилль1 : 0Лорьян
07.04.2013 Франция - Лига 1 Тур 31 Лилль5 : 0Лорьян

Отзывы и комментарии к матчу

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