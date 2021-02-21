Лорьян - Лилль 21.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лорьян - Лилль, который запланирован на 21 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Кристоф Пеллиссье
|Кристоф Галтье
|22.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|4 : 0
|04.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|0 : 1
|17.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 0
|30.04.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|0 : 1
|12.12.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|3 : 0
|17.01.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 0
|23.08.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|2 : 0
|17.05.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 4
|10.08.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 0
|07.04.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|5 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010 31 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 22-й тур Главный судья: Жереми...
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010 23 августа 2020, воскресенье. 16:00 МСК. 1-й тур Главный судья: Йоан...
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010 6 Февраля 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 24-й тур Главный судья: Томас...
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010 6 января 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 18-й тур Главный судья: Франк Шнедер...
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010 20 декабря 2020, Воскресенье. 19:00 МСК. Лига 1, 16-й тур Главный судья: Эрик...