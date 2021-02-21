Аталанта - Наполи 21.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аталанта - Наполи, который запланирован на 21 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Джан Пьеро Гасперини
|Дженнаро Гаттузо
|10.02.2021
|Кубок Италии
|1/2 финала
|3 : 1
|03.02.2021
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 0
|17.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 4
|4 : 1
|02.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 29
|2 : 0
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 10
|2 : 2
|22.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 2
|03.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 2
|21.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 21
|0 : 1
|02.01.2018
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 2
|27.08.2017
|Италия - Серия А
|Тур 2
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542 17 января 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 18 -й тур Главный судья: Ливио...
Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542 3 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 15 -й тур Главный судья: Фабио Мареска...
Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542 6 января 2021, Среда. 17:00 МСК. Серия А, 16 -й тур Главный судья: Юан Лука Сакки...
Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542 14 января 2021, Четверг. 23:15 МСК. Кубок Италии, 1/8 Финала Главный судья: Федерико...
Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542 4 октября 2020, Воскресенье. 13:30 МСК. Серия А, 3 -й тур Главный судья: Фабрицио...