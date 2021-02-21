Хоффенхайм - Вердер 21.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Хоффенхайм - Вердер, который запланирован на 21 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Себастьян Хёнес
|Флориан Кофельдт
|25.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|1 : 1
|26.01.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|0 : 3
|24.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|3 : 2
|11.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|0 : 1
|19.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 1
|13.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 1
|25.10.2017
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|19.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 0
|13.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|3 : 5
|21.12.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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