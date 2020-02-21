Аугсбург - Байер 21.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аугсбург - Байер, который запланирован на 21 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хайко Херрлих
|Петер Бош
|26.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|3 : 1
|23.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|2 : 0
|28.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|0 : 3
|26.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 4
|08.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|1 : 0
|31.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|0 : 0
|04.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 1
|17.02.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 3
|21.09.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|0 : 0
|05.03.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|3 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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