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Аугсбург - Байер 21.02.2021 прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
21 Февраля 2021, Воскресенье. 15:30 МСК. Бундеслига, 22-й тур
АугсбургБайер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аугсбург - Байер, который запланирован на 21 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
Германия Хайко Херрлих
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
26.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 5 Байер3 : 1Аугсбург
23.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 23 Байер2 : 0Аугсбург
28.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 6 Аугсбург0 : 3Байер
26.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 31 Аугсбург1 : 4Байер
08.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 14 Байер1 : 0Аугсбург
31.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 28 Байер0 : 0Аугсбург
04.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 11 Аугсбург1 : 1Байер
17.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 21 Аугсбург1 : 3Байер
21.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 4 Байер0 : 0Аугсбург
05.03.2016 Германия - Бундеслига Тур 25 Аугсбург3 : 3Байер

Отзывы и комментарии к матчу

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