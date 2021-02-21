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Герта - РБ Лейпциг 21.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
21 Февраля 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 22-й тур
ГертаЛейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Герта - РБ Лейпциг, который запланирован на 21 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Герта
Берлин
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
Венгрия Паль Дардаи
Германия Юлиан Нагельсман
История личных встреч
24.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 5 РБ Лейпциг2 : 1Герта
27.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 28 РБ Лейпциг2 : 2Герта
09.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 11 Герта2 : 4РБ Лейпциг
30.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 27 РБ Лейпциг5 : 0Герта
03.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 10 Герта0 : 3РБ Лейпциг
12.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 34 Герта2 : 6РБ Лейпциг
17.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 17 РБ Лейпциг2 : 3Герта
06.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 32 Герта1 : 4РБ Лейпциг
17.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 15 РБ Лейпциг2 : 0Герта

Отзывы и комментарии к матчу

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