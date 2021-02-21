Реал Сосьедад - Алавес 21.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Сосьедад - Алавес, который запланирован на 21 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Иманол Альгуасиль
|Фернандес Абелардо
|06.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 0
|18.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 29
|2 : 0
|26.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 6
|3 : 0
|04.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 36
|0 : 1
|21.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 17
|0 : 1
|04.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 1
|14.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 8
|0 : 2
|18.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 0
|22.10.2016
|Испания - Примера
|Тур 9
|3 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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