  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Онлайн трансляции
Суббота 20 февраля

22:45  it Сассуоло - Болонья 23:00  es Вальядолид - Реал Мадрид 23:00  en Фулхэм - Шеффилд 23:30  pt Спортинг - Портимоненсе
Воскресенье 21 февраля

14:30  bia Биатлон 14:30  ru ЦСКА - СКА 14:30  it Парма - Удинезе 15:30  en Вест Хэм - Тоттенхэм
15:00  ua Ингулец - Ворскла 15:00  fr Монпелье - Ренн 15:30  de Аугсбург - Байер 16:00  es Барселона - Кадис
17:00  fr Ним - Бордо 17:00  fr Страсбург - Анже 17:00  fr Ланс - Дижон 17:00  fr Ницца - Метц
17:00  it Милан - Интер 17:00  ru Локомотив - Тамбов 17:00  ru Краснодар - Сочи 17:05  en Астон Вилла - Лестер
17:15  bia Биатлон 17:30  de Герта - РБ Лейпциг 18:00  ua Шахтёр - Рух 18:15  es Реал Сосьедад - Алавес
19:05  fr Лорьян - Лилль 19:30  ru Ростов - Ахмат 19:30  en Арсенал - Манчестер Сити 20:00  de Хоффенхайм - Вердер
20:00  it Аталанта - Наполи 20:30  es Уэска - Гранада 20:30  ua Десна - Динамо Киев 22:00  en Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
22:45  it Беневенто - Рома 23:00  fr ПСЖ - Монако 23:00  es Атлетик - Вильярреал 23:15  pt Фаренсе - Бенфика
Свернуть список

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 21.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
21 Февраля 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. АПЛ, 25-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
НорвичНьюкасл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Юнайтед - Ньюкасл, который запланирован на 21 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
Англия Стив Брюс
История личных встреч
17.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Ньюкасл Юнайтед1 : 4Манчестер Юнайтед
26.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 19 Манчестер Юнайтед4 : 1Ньюкасл Юнайтед
06.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 8 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Манчестер Юнайтед
02.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 21 Ньюкасл Юнайтед0 : 2Манчестер Юнайтед
06.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 8 Манчестер Юнайтед3 : 2Ньюкасл Юнайтед
11.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 27 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Манчестер Юнайтед
18.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 12 Манчестер Юнайтед4 : 1Ньюкасл Юнайтед
12.01.2016 Англия - Премьер-лига Тур 21 Ньюкасл Юнайтед3 : 3Манчестер Юнайтед
22.08.2015 Англия - Премьер-лига Тур 3 Манчестер Юнайтед0 : 0Ньюкасл Юнайтед
04.03.2015 Англия - Премьер-лига Тур 28 Ньюкасл Юнайтед0 : 1Манчестер Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Манчестер Юнайтед - Вест Хэм прямая трансляция 22.07.2020
    Манчестер Юнайтед - Вест Хэм прямая трансляция 22.07.2020
    Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212 22 июля 2020, среда. 20:00 МСК. 37-й тур Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)...
  • Шеффилд Юнайтед - Лидс 27.09.2020 прямая трансляция
    Шеффилд Юнайтед - Лидс 27.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702 27 августа 2020, Воскресенье. 14:00 МСК. АПЛ, 3 -й тур Главный судья: Пол Тирни...
  • Манчестер Сити - Бирмингем Сити 10.01.2021 прямая трансляция
    Манчестер Сити - Бирмингем Сити 10.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097 10 января 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Кубок Англии, 1/32 Финала Главный...
  • Вулверхэмптон - Лидс 19.02.2021 прямая трансляция
    Вулверхэмптон - Лидс 19.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303 19 Февраля 2021, Пятница. 23:00 МСК. АПЛ, 25-й тур Главный судья: Дэвид Кут (Западный...
  • Челтнем Таун - Манчестер Сити 23.01.2021 прямая трансляция
    Челтнем Таун - Манчестер Сити 23.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Уэддон Роуд - Эбби Бизнес (Челтнем, Англия), вместимость: 7066 23 января 2021, Суббота. 20:30 МСК. Кубок Англии, 1/16 Финала Главный судья:...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close