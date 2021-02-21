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Астон Вилла - Лестер Сити 21.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
21 Февраля 2021, Воскресенье. 17:05 МСК. АПЛ, 25-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Астон ВиллаЛестер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Астон Вилла - Лестер Сити, который запланирован на 21 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Англия Дин Смит
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
18.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Лестер Сити0 : 1Астон Вилла
09.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Лестер Сити4 : 0Астон Вилла
28.01.2020 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Астон Вилла2 : 1Лестер Сити
08.01.2020 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Лестер Сити1 : 1Астон Вилла
08.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Астон Вилла1 : 4Лестер Сити
16.01.2016 Англия - Премьер-лига Тур 22 Астон Вилла1 : 1Лестер Сити
13.09.2015 Англия - Премьер-лига Тур 5 Лестер Сити3 : 2Астон Вилла
15.02.2015 Кубок Англии 1/8 финала Астон Вилла2 : 1Лестер Сити
10.01.2015 Англия - Премьер-лига Тур 21 Лестер Сити1 : 0Астон Вилла
07.12.2014 Англия - Премьер-лига Тур 15 Астон Вилла2 : 1Лестер Сити

Отзывы и комментарии к матчу

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