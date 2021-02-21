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20:00  it Аталанта - Наполи 20:30  es Уэска - Гранада 20:30  ua Десна - Динамо Киев 22:00  en Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
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Арсенал - Манчестер Сити 21.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
21 Февраля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. АПЛ, 25-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
АрсеналМанчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арсенал - Манчестер Сити, который запланирован на 21 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
22.12.2020 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Арсенал1 : 4Манчестер Сити
17.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Манчестер Сити1 : 0Арсенал
18.07.2020 Кубок Англии 1/2 финала Арсенал2 : 0Манчестер Сити
17.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 28 Манчестер Сити3 : 0Арсенал
15.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 17 Арсенал0 : 3Манчестер Сити
03.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 25 Манчестер Сити3 : 1Арсенал
12.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 1 Арсенал0 : 2Манчестер Сити
01.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 28 Арсенал0 : 3Манчестер Сити
25.02.2018 Англия - Кубок лиги Финал Арсенал0 : 3Манчестер Сити
05.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 11 Манчестер Сити3 : 1Арсенал

Отзывы и комментарии к матчу

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