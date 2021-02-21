Арсенал - Манчестер Сити 21.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арсенал - Манчестер Сити, который запланирован на 21 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Микель Артета
|Хосеп Гвардиола
|22.12.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 4
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 0
|18.07.2020
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 0
|17.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|3 : 0
|15.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|0 : 3
|03.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|3 : 1
|12.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 2
|01.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|0 : 3
|25.02.2018
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 3
|05.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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