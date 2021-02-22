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Осасуна - Севилья 22.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
22 Февраля 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Ла Лига, 23-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
ОсасунаСевилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Осасуна - Севилья, который запланирован на 22 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Севилья
Севилья
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
07.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Севилья1 : 0Осасуна
01.03.2020 Испания - Примера Тур 26 Севилья3 : 2Осасуна
08.12.2019 Испания - Примера Тур 16 Осасуна1 : 1Севилья
20.05.2017 Испания - Примера Тур 38 Севилья5 : 0Осасуна
22.01.2017 Испания - Примера Тур 19 Осасуна3 : 4Севилья
23.03.2014 Испания - Примера Тур 29 Осасуна1 : 2Севилья
27.10.2013 Испания - Примера Тур 10 Севилья2 : 1Осасуна
26.05.2013 Испания - Примера Тур 37 Осасуна2 : 1Севилья
06.01.2013 Испания - Примера Тур 18 Севилья1 : 0Осасуна
19.02.2012 Испания - Примера Тур 24 Севилья2 : 0Осасуна

Отзывы и комментарии к матчу

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