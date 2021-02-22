Осасуна - Севилья 22.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Осасуна - Севилья, который запланирован на 22 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хагоба Аррасате
|Хулен Лопетеги
|07.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 0
|01.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 26
|3 : 2
|08.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 1
|20.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 38
|5 : 0
|22.01.2017
|Испания - Примера
|Тур 19
|3 : 4
|23.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 2
|27.10.2013
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 1
|26.05.2013
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 1
|06.01.2013
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 0
|19.02.2012
|Испания - Примера
|Тур 24
|2 : 0
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