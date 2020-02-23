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Атлетико - Челси 23.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Националь (Бухарест, Румыния), вместимость: 55600
23 Февраля 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов, 1/8 Финала
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
АтлетикоЧелси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетико - Челси, который запланирован на 23 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Румыния. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Германия Томас Тухель
История личных встреч
05.12.2017 Лига чемпионов Группа C. Тур 6 Челси1 : 1Атлетико М
27.09.2017 Лига чемпионов Группа C. Тур 2 Атлетико М1 : 2Челси
30.04.2014 Лига чемпионов 1/2 финала Челси1 : 3Атлетико М
22.04.2014 Лига чемпионов 1/2 финала Атлетико М0 : 0Челси
31.08.2012 Суперкубок УЕФА Финал Челси1 : 4Атлетико М
03.11.2009 Лига чемпионов Группа D. Тур 4 Атлетико М2 : 2Челси
21.10.2009 Лига чемпионов Группа D. Тур 3 Челси4 : 0Атлетико М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Челси». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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