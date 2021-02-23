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Лидс - Саутгемптон 23.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
23 Февраля 2021, Вторник. 21:00 МСК. АПЛ, 18-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
ЛидсСаутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лидс - Саутгемптон, который запланирован на 23 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 18-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Аргентина Марсело Бьельса
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
30.10.2012 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Лидс Юнайтед3 : 0Саутгемптон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 18-го тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
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Промо матча «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон»

Отзывы и комментарии к матчу

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