  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Барселона - Эльче 24.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
24 Февраля 2021, Среда. 21:00 МСК. Ла Лига, 1-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
БарселонаЭльче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Барселона - Эльче, который запланирован на 24 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 01-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Барселона
Барселона
Эльче
Эльче
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
Испания Фран Эскриба
История личных встреч
24.01.2021 Испания - Примера Тур 20 Эльче0 : 2Барселона
24.01.2015 Испания - Примера Тур 20 Эльче0 : 6Барселона
16.01.2015 Кубок Испании 1/8 финала Эльче0 : 4Барселона
09.01.2015 Кубок Испании 1/8 финала Барселона5 : 0Эльче
24.08.2014 Испания - Примера Тур 1 Барселона3 : 0Эльче
11.05.2014 Испания - Примера Тур 37 Эльче0 : 0Барселона
05.01.2014 Испания - Примера Тур 18 Барселона4 : 0Эльче
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча первого тура Примеры: «Барселона» — «Эльче». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Эльче - Реал Сосьедад 26.09.2020 прямая трансляция
    Эльче - Реал Сосьедад 26.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750 26 августа 2020, Суббота. 19:30 МСК. Ла Лига ,  3-й тур Главный...
  • Алавес - Севилья 19.01.2021 прямая трансляция
    Алавес - Севилья 19.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840 19 января 2021, Вторник. 23:30 МСК. Ла Лига, 19-й тур Главный судья: Исидро Диас де Мера...
  • Эйбар - Вальядолид смотреть онлайн 13.02.2021
    Эйбар - Вальядолид смотреть онлайн 13.02.2021
    Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250 13 Февраля 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 23-й тур Главный судья: Исидро Диас...
  • Барселона - Кадис 21.02.2021 прямая трансляция
    Барселона - Кадис 21.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354 21 Февраля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 23-й тур Главный судья: Хуан Мунуэра...
  • Хетафе - Вальядолид 02.01.2021 прямая трансляция
    Хетафе - Вальядолид 02.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000 2 января 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 17-й тур Главный судья: Исидро...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close