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Ним - Лорьян 24.02.2021 прямая трансляция

Стадион: де Костьерес (Ним, Франция), вместимость: 18482
24 Февраля 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Жером Мигелгорри (Франция)
НимЛорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ним - Лорьян, который запланирован на 24 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ним
Ним
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
Франция Паскаль Планк
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
13.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 14 Лорьян3 : 0Ним
24.04.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 35 Ним1 : 0Лорьян
28.11.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 17 Лорьян1 : 2Ним

Отзывы и комментарии к матчу

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