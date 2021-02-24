Ним - Лорьян 24.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ним - Лорьян, который запланирован на 24 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Паскаль Планк
|Кристоф Пеллиссье
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|3 : 0
|24.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 35
|1 : 0
|28.11.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 17
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: де Костьерес (Ним, Франция), вместимость: 18482 9 января 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 19-й тур Главный судья: Жером Бризар (Франция)...
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010 31 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 22-й тур Главный судья: Жереми...
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010 6 января 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 18-й тур Главный судья: Франк Шнедер...
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624 7 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 24-й тур Главный судья: Жером Мигелгорри...
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127 3 Февраля 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 23-й тур Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж...