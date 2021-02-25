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Аякс - Лилль 25.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам Арена) (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
25 Февраля 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Ответный матч
Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия)
АяксЛилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аякс - Лилль, который запланирован на 25 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Нидерланды. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/16 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Лилль
Лилль, Франция
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Франция Кристоф Галтье
История личных встреч
18.02.2021 Лига Европы 1/16 финала Лилль1 : 2Аякс
27.11.2019 Лига чемпионов Группа H. Тур 5 Лилль0 : 2Аякс
17.09.2019 Лига чемпионов Группа H. Тур 1 Аякс3 : 0Лилль

Отзывы и комментарии к матчу

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