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Шахтёр - Маккаби 25.02.2021 прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
25 Февраля 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Ответный матч
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
ШахтерМаккаби Т

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Шахтёр - Маккаби Тель-Авив, который запланирован на 25 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/16 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Главные тренеры
Португалия Луиш Мануэль Рибейру Каштру
История личных встреч
18.02.2021 Лига Европы 1/16 финала Маккаби Т-А0 : 2Шахтёр Д

Отзывы и комментарии к матчу

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