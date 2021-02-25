  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Арсенал - Бенфика 25.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
25 Февраля 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Ответный матч
Главный судья: Бьорн Куйперс (Олдензал, Нидерланды)
АрсеналБенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арсенал - Бенфика, который запланирован на 25 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Греция. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/16 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
18.02.2021 Лига Европы 1/16 финала Бенфика1 : 1Арсенал
29.07.2017 Эмирейтс Кап Эмирейтс Кап. Тур 1 Арсенал5 : 2Бенфика
02.08.2014 Эмирейтс Кап Эмирейтс Кап. Тур 1 Арсенал5 : 1Бенфика

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Олимпиакос - ПСВ Эйндховен 18.02.2021 прямая трансляция
    Олимпиакос - ПСВ Эйндховен 18.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500 18 Февраля 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Главный судья:...
  • Олимпиакос - Омония 23.09.2020 прямая трансляция
    Олимпиакос - Омония 23.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500 23 августа 2020, Cреда. 22:00 МСК. Лига Чемпионов, Плей-офф,   1-й матч...
  • Олимпиакос - Марсель 21.10.2020 прямая трансляция
    Олимпиакос - Марсель 21.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500 21 октября 2020, Среда. 22:00 МСК. Лига Чемпионов, 1-й тур Главный судья:...
  • Олимпиакос - Порту 09.12.2020 прямая трансляция
    Олимпиакос - Порту 09.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500 9 декабря 2020, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов, 6-й тур Главный судья:...
  • Олимпиакос - Бенфика обзор матча (05.11.2013)
    Олимпиакос - Бенфика обзор матча (05.11.2013)
    05 ноября 2013 | Лига Чемпионов 2013/14 | 04-й тур ...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close