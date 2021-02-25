  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

ПСВ Эйндховен - Олимпиакос 25.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
25 Февраля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Ответный матч
Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
ПСВОлимпиакос

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ПСВ Эйндховен - Олимпиакос, который запланирован на 25 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Нидерланды. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/16 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Олимпиакос
Пирей, Греция
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
Португалия Педру Мартинш
История личных встреч
18.02.2021 Лига Европы 1/16 финала Олимпиакос4 : 2ПСВ Эйндховен

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Олимпиакос - ПСВ Эйндховен 18.02.2021 прямая трансляция
    Олимпиакос - ПСВ Эйндховен 18.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500 18 Февраля 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Главный судья:...
  • Смотреть онлайн ПСВ Эйндховен - Бенфика прямая трансляция матча
    Смотреть онлайн ПСВ Эйндховен - Бенфика прямая трансляция матча
    Футбол. Лига Европы.1/4 финала.Ответный матч Смотреть онлайн ПСВ Эйндховен - Бенфика. Прямая видео трансляция матча Начало 14.04.2011 в 23:00  ...
  • ПСВ Эйндховен - Гранада 22.10.2020 прямая трансляция
    ПСВ Эйндховен - Гранада 22.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119 22 октября 2020, Четверг. 19:55 МСК. Лига Европы, 1-й тур Главный судья: Феликс...
  • ПСВ - Омония 10.12.2020 прямая трансляция
    ПСВ - Омония 10.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119 10 декабря 2020, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 6-й тур Главный судья: Кевин...
  • ПСВ - ПАОК 26.11.2020 прямая трансляция
    ПСВ - ПАОК 26.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119 26 ноября 2020, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 4-й тур Главный судья: Андрис...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close