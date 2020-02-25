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Байер - Янг Бойз 25.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
25 Февраля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Ответный матч
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
БайерЯнг Бойз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Байер - Янг Бойз, который запланирован на 25 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/16 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
18.02.2021 Лига Европы 1/16 финала Янг Бойз4 : 3Байер

Отзывы и комментарии к матчу

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