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Рома - Брага 25.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
25 Февраля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Ответный матч
Главный судья: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция)
РомаБрага

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рома - Брага, который запланирован на 25 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/16 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рома
Рим, Италия
Брага
Брага, Португалия
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
18.02.2021 Лига Европы 1/16 финала Брага0 : 2Рома

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