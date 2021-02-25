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Милан - Црвена Звезда 25.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
25 Февраля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Ответный матч
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
НаполиЦрвена Звезда

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Милан - Црвена Звезда, который запланирован на 25 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/16 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Милан
Милан, Италия
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Сербия Деян Станкович
История личных встреч
18.02.2021 Лига Европы 1/16 финала Црвена Звезда2 : 2Милан
22.08.2006 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Црвена Звезда1 : 2Милан
09.08.2006 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Милан1 : 0Црвена Звезда

Отзывы и комментарии к матчу

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