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Тамбов - Ротор 26.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Мордовия Арена (Саранск, Россия), вместимость: 44442
26 Февраля 2021, Пятница. 19:00 МСК. РПЛ, 20-й тур
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
ТамбовРотор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Тамбов - Ротор, который запланирован на 26 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Тамбов
Тамбов
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Сергей Александрович Первушин
Беларусь Александр Николаевич Хацкевич
История личных встреч
18.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Ротор0 : 2Тамбов
19.05.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 37 Тамбов1 : 0Ротор
28.10.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 19 Ротор1 : 2Тамбов
04.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 26 Ротор1 : 0Тамбов
23.02.2018 Кубок ФНЛ За 7-е место Тамбов0 : 0 4 : 3Ротор
13.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 8 Тамбов2 : 1Ротор
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Тамбов» — «Ротор». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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