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Вердер - Айнтрахт 26.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
26 Февраля 2021, Пятница. 22:30 МСК. Бундеслига, 23-й тур
ВердерАйнтрахт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вердер - Айнтрахт, который запланирован на 26 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вердер
Бремен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
Германия Флориан Кофельдт
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
31.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 6 Айнтрахт Ф1 : 1Вердер
03.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 24 Вердер0 : 3Айнтрахт Ф
04.03.2020 Кубок Германии 1/4 финала Айнтрахт Ф2 : 0Вердер
06.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 7 Айнтрахт Ф2 : 2Вердер
26.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 19 Вердер2 : 2Айнтрахт Ф
01.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 2 Айнтрахт Ф1 : 2Вердер
01.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 28 Вердер2 : 1Айнтрахт Ф
03.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 11 Айнтрахт Ф2 : 1Вердер
07.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 28 Айнтрахт Ф2 : 2Вердер
20.11.2016 Германия - Бундеслига Тур 11 Вердер1 : 2Айнтрахт Ф

Отзывы и комментарии к матчу

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