Десна - Ингулец 26.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском языке Десна - Ингулец, который запланирован на 26 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 16. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|44
|вр
|Евгений Паст
|22
|зщ
|Андрей Мостовой
|4
|зщ
|Йоонас Тамм
|17
|зщ
|Андрей Гитченко
|26
|зщ
|Ефим Конопля
|10
|пз
|Андрей Тотовицкий
|25
|пз
|Алексей Гуцуляк
|7
|пз
|Владислав Огиря
|18
|пз
|Богдан Белошевский
70'
|12
|пз
|Егор Картушов
|28
|нп
|Филипп Будковский
|5
|зщ
|Виталий Ермаков
70'
|14
|вр
|Владимир Кринский
|55
|зщ
|Максим Ковалёв
|39
|зщ
|Денис Балан
|5
|пз
|Евгений Запорожец
|28
|пз
|Виталий Павлов
|35
|пз
|Михаил Шишка
|10
|пз
|Александр Козак
80'
|11
|пз
|Младен Бартулович
79'
|45
|пз
|Артём Щедрый
|89
|пз
|Олег Синегуб
|31
|нп
|Михаил Плохотнюк
|18
|нп
|Йохана Мкомола
79'
|13
|пз
|Илья Коваленко
80'
|72
|вр
|Игорь Литовка
|23
|зщ
|Артём Сухоцкий
|3
|зщ
|Павел Полегенько
|6
|зщ
|Константин Дима
|9
|пз
|Леван Арвеладзе
|14
|пз
|Евгений Чепурненко
|77
|нп
|Максим Дегтярёв
|19
|нп
|Денис Демьяненко
|73
|вр
|Артём Малыш
|99
|зщ
|Николай Квасный
|22
|пз
|Владимир Белоцерковец
|8
|пз
|Сулейман Сейтхалилов
|Александр Дмитриевич Рябоконь
|Сергей Дмитриевич Лавриненко
|19.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 3
|1 : 1
|12.05.2018
|Украина - Первая лига
|Тур 33
|1 : 3
|11.10.2017
|Украина - Первая лига
|Тур 16
|0 : 0
|13.05.2017
|Украина - Первая лига
|Тур 30
|1 : 2
|08.10.2016
|Украина - Первая лига
|Тур 13
|1 : 0
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