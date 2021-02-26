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Десна - Ингулец 26.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Динамо имени Валерия Лобановского (Киев, Украина), вместимость: 16873
26 февраля 2021, пятница. 20:00 МСК. Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Андрей Коваленко (Украина)
ДеснаИнгулец

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском языке Десна - Ингулец, который запланирован на 26 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 16. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Десна
Чернигов
Ингулец
Петрово
44УкраинаврЕвгений Паст
22УкраиназщАндрей Мостовой
4ЭстониязщЙоонас Тамм
17УкраиназщАндрей Гитченко
26УкраиназщЕфим Конопля
10УкраинапзАндрей Тотовицкий
25УкраинапзАлексей Гуцуляк
7УкраинапзВладислав Огиря
18УкраинапзБогдан Белошевский
70'
12УкраинапзЕгор Картушов
28УкраинанпФилипп Будковский
5УкраиназщВиталий Ермаков
70'
14УкраинаврВладимир Кринский
55УкраиназщМаксим Ковалёв
39УкраиназщДенис Балан
5УкраинапзЕвгений Запорожец
28УкраинапзВиталий Павлов
35УкраинапзМихаил Шишка
10УкраинапзАлександр Козак
80'
11ХорватияпзМладен Бартулович
79'
45УкраинапзАртём Щедрый
89УкраинапзОлег Синегуб
31УкраинанпМихаил Плохотнюк
18ТанзаниянпЙохана Мкомола
79'
13УкраинапзИлья Коваленко
80'
Запасные
72УкраинаврИгорь Литовка
23УкраиназщАртём Сухоцкий
3УкраиназщПавел Полегенько
6РумыниязщКонстантин Дима
9УкраинапзЛеван Арвеладзе
14УкраинапзЕвгений Чепурненко
77УкраинанпМаксим Дегтярёв
19УкраинанпДенис Демьяненко
73УкраинаврАртём Малыш
99УкраиназщНиколай Квасный
22УкраинапзВладимир Белоцерковец
8УкраинапзСулейман Сейтхалилов
Главные тренеры
УкраинаАлександр Дмитриевич Рябоконь
УкраинаСергей Дмитриевич Лавриненко
История личных встреч
19.09.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 3 Ингулец1 : 1Десна
12.05.2018 Украина - Первая лига Тур 33 Ингулец1 : 3Десна
11.10.2017 Украина - Первая лига Тур 16 Десна0 : 0Ингулец
13.05.2017 Украина - Первая лига Тур 30 Ингулец1 : 2Десна
08.10.2016 Украина - Первая лига Тур 13 Десна1 : 0Ингулец

Отзывы и комментарии к матчу

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