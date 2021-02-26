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Ренн - Ницца 26.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
26 Февраля 2021, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция)
РеннНицца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ренн - Ницца, который запланирован на 26 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ренн
Ренн
Ницца
Ницца
Главные тренеры
Франция Жюльен Стефан
Румыния Адриан Урся
История личных встреч
13.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 14 Ницца0 : 1Ренн
24.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 21 Ницца1 : 1Ренн
01.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 4 Ренн1 : 2Ницца
14.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 32 Ренн0 : 0Ницца
14.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 5 Ницца2 : 1Ренн
08.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 32 Ницца1 : 1Ренн
17.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 6 Ренн0 : 1Ницца
12.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 25 Ренн2 : 2Ницца
14.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 1 Ницца1 : 0Ренн
10.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 33 Ницца3 : 0Ренн

Отзывы и комментарии к матчу

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