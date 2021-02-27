  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Химки - Уфа 27.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
27 Февраля 2021, Суббота. 14:00 МСК. РПЛ, 20-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
ХимкиУфа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Химки - Уфа, который запланирован на 27 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Химки
Химки
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Игорь Геннадьевич Черевченко
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
23.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Уфа1 : 2Химки
19.03.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 24 Химки0 : 1Уфа
22.08.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 8 Уфа3 : 2Химки

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Химки - Арсенал Тула 11.12.2020 прямая трансляция
    Химки - Арсенал Тула 11.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636 11 декабря 2020, Пятница. 19:00 МСК. Премьер-Лига, 18-й тур Главный судья: Иван...
  • Матч между ЦСКА и «Манчестер сити» пройдет на «Арене-Химки»
    Матч между ЦСКА и «Манчестер сити» пройдет на «Арене-Химки»
    Матч группового этапа футбольной Лиги чемпионов между российским ЦСКА и английским «Манчестер сити» состоится в Подмосковье на стадионе...
  • Смотреть онлайн Баскетбол: Химки - Жальгирис прямая трансляция матча
    Смотреть онлайн Баскетбол: Химки - Жальгирис прямая трансляция матча
    Баскетбол. Евролига ULEB. Смотреть онлайн Химки - Жальгирис. Прямая видео трансляция матча Начало 23.12.2010 в 21:00...
  • Смотреть онлайн Химки - Урал прямая трансляция
    Смотреть онлайн Химки - Урал прямая трансляция
    Футбол. Чемпионат России.Первая лига Смотреть онлайн Химки - Урал.Прямая видео трансляция матча Начало 15.04.2011 в 17:00    ...
  • Химки - Жальгирис смотреть онлайн
    Химки - Жальгирис смотреть онлайн
    Баскетбол. Единая лига ВТБ. Смотреть онлайн Химки - Жальгирис. Прямая видео трансляция матча Начало 06.01.2011 в 14:30...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close