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Сочи - Арсенал Тула 27.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
27 Февраля 2021, Суббота. 19:00 МСК. РПЛ, 20-й тур
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Динамо МАрсенал Тула

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сочи - Арсенал Тула, который запланирован на 27 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сочи
Сочи
Арсенал
Тула
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
20.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Арсенал3 : 2Сочи
01.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Сочи1 : 2Арсенал
20.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Арсенал1 : 1Сочи
15.05.2014 ФНЛ - Первый дивизион Тур 38 Арсенал0 : 1Сочи
07.07.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 1 Сочи0 : 1Арсенал

Отзывы и комментарии к матчу

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