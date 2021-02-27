  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Колос - Рух Львов 27.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500
27 Февраля 2021, Суббота. 20:30 МСК. Премьер-лига, 16-й тур
КолосРух Львов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском языке Колос - Рух Львов, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 16. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Колос
Ковалёвка
Рух В
Винники
Главные тренеры
Украина Руслан Владимирович Костышин
Украина Иван Федык
История личных встреч
20.09.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 3 Рух В1 : 2Колос
13.04.2019 Украина - Первая лига Тур 22 Колос0 : 1Рух В
01.09.2018 Украина - Первая лига Тур 7 Рух В0 : 2Колос
21.10.2017 Украина - Первая лига Тур 18 Колос2 : 1Рух В
15.07.2017 Украина - Первая лига Тур 1 Рух В1 : 0Колос

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Львов - Колос 20.02.2021 прямая трансляция
    Львов - Колос 20.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915 20 Февраля 2021, Суббота. 20:30 МСК. Премьер-лига, 15-й тур...
  • Колос - Львов 12.09.2020 прямая трансляция
    Колос - Львов 12.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500 12 августа 2020, суббота. 17:00 МСК. УПЛ,  2-й тур...
  • Колос - Шахтёр 14.02.2021 прямая трансляция
    Колос - Шахтёр 14.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500 14 февраля 2021, воскресенье. 15:00 МСК. Премьер-лига, 14-й тур Главный судья: Игорь Пасхал...
  • Колос - Десна 29.11.2020 прямая трансляция
    Колос - Десна 29.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500 29 ноября 2020, Воскресенье. 18:00 МСК. УПЛ, 11-й тур...
  • Колос - Мариуполь 04.10.2020 прямая трансляция
    Колос - Мариуполь 04.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500 4 октября 2020, Воскресенье. 19:30 МСК. УПЛ, 5-й тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close