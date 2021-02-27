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Ворскла - Александрия 27.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000
27 Февраля 2021, Суббота. 18:00 МСК. Премьер-лига, 16-й тур
ВорсклаАлександрия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском языке Ворскла - Александрия, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 16. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ворскла
Полтава
Александрия
Александрия
Главные тренеры
Украина Юрий Вильевич Максимов
Украина Владимир Богданович Шаран
История личных встреч
19.09.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 3 Александрия0 : 2Ворскла
07.12.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 17 Александрия3 : 0Ворскла
31.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 6 Ворскла0 : 1Александрия
03.12.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 17 Ворскла0 : 1Александрия
25.08.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 6 Александрия2 : 0Ворскла
03.12.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Ворскла3 : 1Александрия
27.08.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Александрия0 : 1Ворскла
30.10.2016 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 13 Ворскла2 : 2Александрия
31.07.2016 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 2 Александрия3 : 2Ворскла
15.05.2016 Украина - Премьер-лига Тур 26 Ворскла0 : 1Александрия

Отзывы и комментарии к матчу

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