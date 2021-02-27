Ворскла - Александрия 27.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском языке Ворскла - Александрия, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 16. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Юрий Вильевич Максимов
|Владимир Богданович Шаран
|19.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 3
|0 : 2
|07.12.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 17
|3 : 0
|31.08.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 6
|0 : 1
|03.12.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 17
|0 : 1
|25.08.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 6
|2 : 0
|03.12.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 18
|3 : 1
|27.08.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 7
|0 : 1
|30.10.2016
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 13
|2 : 2
|31.07.2016
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 2
|3 : 2
|15.05.2016
|Украина - Премьер-лига
|Тур 26
|0 : 1
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