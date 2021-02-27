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Вест Бромвич - Брайтон 27.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
27 Февраля 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 26-й тур
Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон, Ланкашир, Англия)
Вест БромвичБрайтон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вест Бромвич - Брайтон, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Англия Сэм Эллардайс
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
26.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Вест Бромвич Альбион
06.02.2019 Кубок Англии 1/16 финала, переигровки Вест Бромвич Альбион1 : 3 ДВБрайтон энд Хоув Альбион
26.01.2019 Кубок Англии 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Вест Бромвич Альбион
13.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 23 Вест Бромвич Альбион2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
09.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 4 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Вест Бромвич Альбион

Отзывы и комментарии к матчу

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