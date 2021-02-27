  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Манчестер Сити - Вест Хэм 27.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
27 Февраля 2021, Суббота. 15:30 МСК. АПЛ, 26-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Манчестер СитиВест Хэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Сити - Вест Хэм, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
24.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Вест Хэм Юнайтед1 : 1Манчестер Сити
19.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Манчестер Сити2 : 0Вест Хэм Юнайтед
10.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Вест Хэм Юнайтед0 : 5Манчестер Сити
17.07.2019 Премьер-лига Азия Трофи 1/2 финала Манчестер Сити4 : 1Вест Хэм Юнайтед
27.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 28 Манчестер Сити1 : 0Вест Хэм Юнайтед
24.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 13 Вест Хэм Юнайтед0 : 4Манчестер Сити
29.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 36 Вест Хэм Юнайтед1 : 4Манчестер Сити
03.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 15 Манчестер Сити2 : 1Вест Хэм Юнайтед
04.08.2017 Товарищеские матчи (клубы) Август 2017 Манчестер Сити3 : 0Вест Хэм Юнайтед
01.02.2017 Англия - Премьер-лига Тур 23 Вест Хэм Юнайтед0 : 4Манчестер Сити

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Манчестер Сити - Бирмингем Сити 10.01.2021 прямая трансляция
    Манчестер Сити - Бирмингем Сити 10.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097 10 января 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Кубок Англии, 1/32 Финала Главный...
  • Челтнем Таун - Манчестер Сити 23.01.2021 прямая трансляция
    Челтнем Таун - Манчестер Сити 23.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Уэддон Роуд - Эбби Бизнес (Челтнем, Англия), вместимость: 7066 23 января 2021, Суббота. 20:30 МСК. Кубок Англии, 1/16 Финала Главный судья:...
  • Манчестер Сити - Борнмут 24.09.2020 прямая трансляция
    Манчестер Сити - Борнмут 24.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Этихад - Сити оф Манчестер (Манчестер, Англия), вместимость: 55097 24 августа 2020, Четверг. 21:45 МСК. Кубок Английской Лиги...
  • Этихад увеличат до 55 тысяч
    Этихад увеличат до 55 тысяч
    Главный стадион «Манчестер Сити» будет реконструирован для увеличения вместительности. Сегодняшняя вместимость арены «Этихад» составляет 48 тысяч....
  • Марин - Тоттенхэм 10.01.2021 прямая трансляция
    Марин - Тоттенхэм 10.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097 10 января 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Кубок Англии, 1/32 Финала Главный...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close