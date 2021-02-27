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Лидс - Астон Вилла 27.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
27 Февраля 2021, Суббота. 20:30 МСК. АПЛ, 26-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
ЛидсАстон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лидс - Астон Вилла, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
Аргентина Марсело Бьельса
Англия Дин Смит
История личных встреч
23.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Астон Вилла0 : 3Лидс Юнайтед
28.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Лидс Юнайтед1 : 1Астон Вилла
23.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Астон Вилла2 : 3Лидс Юнайтед
13.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Астон Вилла1 : 0Лидс Юнайтед
01.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Лидс Юнайтед1 : 1Астон Вилла
29.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Астон Вилла1 : 1Лидс Юнайтед
03.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Лидс Юнайтед2 : 0Астон Вилла

Отзывы и комментарии к матчу

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