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Алавес - Осасуна 27.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
27 Февраля 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 25-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
АлавесОсасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Алавес - Осасуна, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Алавес
Витория
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
Испания Фернандес Абелардо
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
31.12.2020 Испания - Примера Тур 16 Осасуна1 : 1Алавес
24.06.2020 Испания - Примера Тур 31 Алавес0 : 1Осасуна
03.11.2019 Испания - Примера Тур 12 Осасуна4 : 2Алавес
05.04.2017 Испания - Примера Тур 30 Алавес0 : 1Осасуна
05.11.2016 Испания - Примера Тур 11 Осасуна0 : 1Алавес
13.03.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 29 Осасуна3 : 1Алавес
10.10.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 8 Алавес3 : 0Осасуна
18.03.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 24 Алавес3 : 0Осасуна
06.09.2014 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 3 Осасуна1 : 3Алавес

Отзывы и комментарии к матчу

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