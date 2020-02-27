Алавес - Осасуна 27.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Алавес - Осасуна, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Фернандес Абелардо
|Хагоба Аррасате
|31.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 1
|24.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 31
|0 : 1
|03.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 12
|4 : 2
|05.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 1
|05.11.2016
|Испания - Примера
|Тур 11
|0 : 1
|13.03.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 29
|3 : 1
|10.10.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 8
|3 : 0
|18.03.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 24
|3 : 0
|06.09.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 3
|1 : 3
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