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Севилья - Барселона 27.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
27 Февраля 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 25-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
СевильяБарселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Севилья - Барселона, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Севилья
Севилья
Барселона
Барселона
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Нидерланды Рональд Куман
История личных встреч
10.02.2021 Кубок Испании 1/2 финала Севилья2 : 0Барселона
04.10.2020 Испания - Примера Тур 5 Барселона1 : 1Севилья
19.06.2020 Испания - Примера Тур 30 Севилья0 : 0Барселона
06.10.2019 Испания - Примера Тур 8 Барселона4 : 0Севилья
23.02.2019 Испания - Примера Тур 25 Севилья2 : 4Барселона
30.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Барселона6 : 1Севилья
23.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Севилья2 : 0Барселона
20.10.2018 Испания - Примера Тур 9 Барселона4 : 2Севилья
12.08.2018 Суперкубок Испании Финал Севилья1 : 2Барселона
21.04.2018 Кубок Испании Финал Севилья0 : 5Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Примеры: «Севилья» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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