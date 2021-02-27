Севилья - Барселона 27.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Севилья - Барселона, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хулен Лопетеги
|Рональд Куман
|10.02.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала
|2 : 0
|04.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 1
|19.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 0
|06.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 8
|4 : 0
|23.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 25
|2 : 4
|30.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала
|6 : 1
|23.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 0
|20.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 9
|4 : 2
|12.08.2018
|Суперкубок Испании
|Финал
|1 : 2
|21.04.2018
|Кубок Испании
|Финал
|0 : 5
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 24 октября 2020, Суббота. 19:30 МСК. Ла Лига , 7-й тур Главный судья:...
Стадион: Рамон де Карранса (Кадис, Испания), вместимость: 25033 15 Февраля 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Ла Лига, 23-й тур Главный судья: Алехандро...
Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000 9 января 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 18-й тур Главный судья: Алехандро Хосе...
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 6 Февраля 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 22-й тур Главный судья: Хуан...
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500 13 Февраля 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 23-й тур Главный судья: Давид...