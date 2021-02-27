  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Эйбар - Уэска 27.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250
27 Февраля 2021, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 25-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
ЭйбарУэска

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эйбар - Уэска, который запланирован на 27 февРаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эйбар
Эйбар
Уэска
Уэска
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар
Испания Хосе Пачета
История личных встреч
07.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Уэска1 : 1Эйбар
23.04.2019 Испания - Примера Тур 34 Уэска2 : 0Эйбар
19.08.2018 Испания - Примера Тур 1 Эйбар1 : 2Уэска

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Эйбар - Вальядолид смотреть онлайн 13.02.2021
    Эйбар - Вальядолид смотреть онлайн 13.02.2021
    Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250 13 Февраля 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 23-й тур Главный судья: Исидро Диас...
  • Эйбар - Хетафе смотреть онлайн 22.11.2020
    Эйбар - Хетафе смотреть онлайн 22.11.2020
    Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250 22 ноября 2020, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига ,  10-й тур Главный...
  • Эйбар - Севилья 30.01.2021 прямая трансляция
    Эйбар - Севилья 30.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250 30 января 2021, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 21-й тур Главный судья: Хосе Санчес...
  • Эйбар - Гранада 03.01.2021 прямая трансляция
    Эйбар - Гранада 03.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250 3 января 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 17-й тур Главный судья: Матеу Лаос...
  • Эйбар - Атлетико 21.01.2021 прямая трансляция
    Эйбар - Атлетико 21.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250 21 января 2021, Четверг. 23:30 МСК. Ла Лига, 19-й тур Главный судья: Марио Мелеро...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close