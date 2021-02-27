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Хетафе - Валенсия 27.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
27 Февраля 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 25-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
ХетафеВаленсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Хетафе - Валенсия, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Хави Грасия
Испания Сальвадор Гонсалес Воро
История личных встреч
01.11.2020 Испания - Примера Тур 8 Валенсия2 : 2Хетафе
08.02.2020 Испания - Примера Тур 23 Хетафе3 : 0Валенсия
25.09.2019 Испания - Примера Тур 6 Валенсия3 : 3Хетафе
17.03.2019 Испания - Примера Тур 28 Валенсия0 : 0Хетафе
29.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Валенсия3 : 1Хетафе
22.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Хетафе1 : 0Валенсия
10.11.2018 Испания - Примера Тур 12 Хетафе0 : 1Валенсия
18.04.2018 Испания - Примера Тур 33 Валенсия1 : 2Хетафе
03.12.2017 Испания - Примера Тур 14 Хетафе1 : 0Валенсия
24.04.2016 Испания - Примера Тур 35 Хетафе2 : 2Валенсия

Отзывы и комментарии к матчу

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