Болонья - Лацио 27.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Болонья - Лацио, который запланирован на 27 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|15
|зщ
|Ибраима Мбайе
|5
|зщ
|Адама Сумаоро
|29
|зщ
|Лоренцо Де Сильвестри
|23
|зщ
|Данило Ларанжера
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|
74'
|8
|пз
|Николас Домингес
|
75'
|21
|пз
|Роберто Сориано
|99
|нп
|Муса Барроу
|
83'
|10
|нп
|Никола Сансоне
|
79'
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|
75'
|30
|пз
|Йерди Схаутен
|
74'
|16
|пз
|Андреа Поли
|
75'
|11
|нп
|Андреас Ольсен
|
75'
|55
|нп
|Эмануэл Вигнато
|
79'
|24
|нп
|Родриго Паласио
|
83'
|25
|вр
|Пепе Рейна
|77
|зщ
|Адам Марушич
|14
|зщ
|Уэсли Худт
|4
|зщ
|Патрисио Габбарон
|
65'
|33
|зщ
|Франческо Ачерби
|10
|пз
|Луис Альберто
|
76'
|6
|пз
|Лукас Лейва
|
66'
|21
|пз
|Сергей Милинкович-Савич
|29
|пз
|Мануэль Лаццари
|
46'
|11
|пз
|Хоакин Корреа
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|
65'
|19
|пз
|Сенад Лулич
|
46'
|7
|пз
|Андреас Перейра
|
65'
|94
|нп
|Ведат Мурики
|
65'
|32
|пз
|Данило Катальди
|
66'
|20
|нп
|Фелипе Кайседо
|
76'
|34
|вр
|Федерико Равалья
|1
|вр
|Анжело да Коста
|26
|зщ
|Валентин Антов
|68
|зщ
|Омари Хайлоти
|80
|нп
|Муса Джувара
|71
|вр
|Марко Алия
|1
|вр
|Томас Стракоша
|37
|зщ
|Матео Мусаккио
|92
|пз
|Жан-Даниэль Акпа Акпро
|96
|пз
|Мохамед Фарес
|16
|пз
|Марко Пароло
|Синиша Михайлович
|Симоне Индзаги
|24.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 1
|29.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 0
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 7
|2 : 2
|20.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 37
|3 : 3
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 2
|18.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 1
|25.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 2
|05.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 27
|0 : 2
|16.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 1
|17.01.2016
|Италия - Серия А
|Тур 20
|2 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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