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Болонья - Лацио 27.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
27 Февраля 2021, Суббота. 20:00 МСК. Серия А, 24-й тур
Главный судья: Пьеро Джакомелли (Триест, Италия)
БолоньяЛацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Болонья - Лацио, который запланирован на 27 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Болонья
Болонья
Лацио
Рим
28 Польша вр Лукаш Скорупски
15 Сенегал зщ Ибраима Мбайе
5 Франция зщ Адама Сумаоро
29 Италия зщ Лоренцо Де Сильвестри
23 Бразилия зщ Данило Ларанжера
32 Швеция пз Маттиас Сванберг
74'
8 Аргентина пз Николас Домингес
75'
21 Италия пз Роберто Сориано
99 Гамбия нп Муса Барроу
83'
10 Италия нп Никола Сансоне
79'
7 Италия нп Риккардо Орсолини
75'
30 Нидерланды пз Йерди Схаутен
74'
16 Италия пз Андреа Поли
75'
11 Дания нп Андреас Ольсен
75'
55 Бразилия нп Эмануэл Вигнато
79'
24 Аргентина нп Родриго Паласио
83'
25 Испания вр Пепе Рейна
77 Черногория зщ Адам Марушич
14 Нидерланды зщ Уэсли Худт
4 Испания зщ Патрисио Габбарон
65'
33 Италия зщ Франческо Ачерби
10 Испания пз Луис Альберто
76'
6 Бразилия пз Лукас Лейва
66'
21 Сербия пз Сергей Милинкович-Савич
29 Италия пз Мануэль Лаццари
46'
11 Аргентина пз Хоакин Корреа
17 Италия нп Чиро Иммобиле
65'
19 Босния и Герцеговина пз Сенад Лулич
46'
7 Бразилия пз Андреас Перейра
65'
94 Косово нп Ведат Мурики
65'
32 Италия пз Данило Катальди
66'
20 Эквадор нп Фелипе Кайседо
76'
Запасные
34 Италия вр Федерико Равалья
1 Бразилия вр Анжело да Коста
26 Болгария зщ Валентин Антов
68 Италия зщ Омари Хайлоти
80 Гамбия нп Муса Джувара
71 Албания вр Марко Алия
1 Албания вр Томас Стракоша
37 Аргентина зщ Матео Мусаккио
92 Кот-д'Ивуар пз Жан-Даниэль Акпа Акпро
96 Алжир пз Мохамед Фарес
16 Италия пз Марко Пароло
Главные тренеры
Сербия Синиша Михайлович
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
24.10.2020 Италия - Серия А Тур 5 Лацио2 : 1Болонья
29.02.2020 Италия - Серия А Тур 26 Лацио2 : 0Болонья
06.10.2019 Италия - Серия А Тур 7 Болонья2 : 2Лацио
20.05.2019 Италия - Серия А Тур 37 Лацио3 : 3Болонья
26.12.2018 Италия - Серия А Тур 18 Болонья0 : 2Лацио
18.03.2018 Италия - Серия А Тур 29 Лацио1 : 1Болонья
25.10.2017 Италия - Серия А Тур 10 Болонья1 : 2Лацио
05.03.2017 Италия - Серия А Тур 27 Болонья0 : 2Лацио
16.10.2016 Италия - Серия А Тур 8 Лацио1 : 1Болонья
17.01.2016 Италия - Серия А Тур 20 Болонья2 : 2Лацио

Отзывы и комментарии к матчу

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