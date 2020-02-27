Верона - Ювентус 27.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Верона - Ювентус, который запланирован на 27 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Иван Юрич
|Андреа Пирло
|25.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 1
|08.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 23
|2 : 1
|21.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 1
|19.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 1
|30.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 3
|08.05.2016
|Италия - Серия А
|Тур 37
|2 : 1
|06.01.2016
|Италия - Серия А
|Тур 18
|3 : 0
|30.05.2015
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 2
|18.01.2015
|Италия - Серия А
|Тур 19
|4 : 0
|15.01.2015
|Кубок Италии
|1/8 финала
|6 : 1
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